Nach Drogen-Skandal: Was treibt eigentlich Heidis Ex Vito Schnabel?

2017 trennte sich Heidi Klum nach drei Jahren Paarlauf von Kunsthändler Vito Schnabel - nachdem es bei dem einstigen Jet-Set-Paar schon länger gekriselt hatte. Bald darauf fand Klum in "Tokio Hotel"-Star Tom Kaulitz eine neue Liebe. Im August 2019 haben die beiden geheiratet. Ihr Liebesglück inszeniert Heidi seitdem beflissen auf Instagram. Aber was macht eigentlich Schnabel, der seit seiner Trennung von Superstar Klum ja nicht mehr allzu oft Thema in den Klatschspalten ist? Was Vito Schnabel seit der Trennung von Klum so getrieben hat Einige können sich vielleicht noch erinnern. Die Beziehung des Models und des Kunsthändlers endete mit einem Skandal: Nur wenige Tage nach dem Liebes-Aus wurde bekannt, dass Schnabel wegen Drogenbesitzes beim Burning Man Festival festgenommen wurde. Wie das Onlineportal TMZ damals berichtete, soll der Sohn des Malers und Filmregisseurs Julian Schnabel festgenommen worden sein, weil er im Besitz von halluzinogenen Pilzen war.

Gegen eine Kaution von 5.000 Dollar wurde Heidis Ex noch am selben Tag entlassen. Schnabel soll sich "nicht schuldig" bekannt haben, musste sich Berichten zufolge aber dennoch vor Gericht verantworten. Immerhin lautete der Vorwurf damals, dass er mit den Drogenpilzen sogar gedealt haben soll. Bis zu fünf Jahren Haft drohten dem heute 39-Jährigen. Ins Gefängnis musste Schnabel letzten Endes aber nicht. Dafür sorgte er im Sommer 2018 für Schlagzeilen, als er sich beim Tennisturnier von Wimbledon schmusend mit Johnny Depps Ex-Partnerin Amber Heard präsentierte. Lange hielt die Beziehung nicht. Bereits im März des darauffolgenden Jahres hatte es sich zwischen der Schauspielerin und Vito ausgeschnabelt. Danach wurde dem New Yorker, dem in der Vergangenheit auch schon Romanzen mit Promi-Damen wie Demi Moore, Elle Macpherson und Liv Tyler nachgesagt wurden, ein Techtelmechtel mit dem ukrainischen Model Irina Shayk angedichtet - das aber nie bestätigt worden ist.

Vito Schnabel hat geheiratet Inzwischen ist der Klum-Ex unter der Haube. Vito Schnabel hat im Sommer 2024 geheiratet. Im Gegensatz zu seinen famosen Verflossenen Heidi Klum, Moore und Macpherson ist seine Ehefrau nicht älter als er, sondern um einige Jahre jünger: Als sich der Kunsthändler mit dem Nürnberger Model Helena Althof nach anderthalb Jahren Beziehung traute, war diese 21 Jahre alt. Und während Vito während seiner Zeit mit Heidi an ihrem Promi-Lifestyle partizipierte, genießt er sein Eheleben jetzt lieber fernab des Rampenlichts. Auch Althof legt Wert auf Privatsphäre - weswegen man das Paar auch so gut wie nie bei High-Society-Events zu sehen bekommt. Auch darauf, ihr Liebesleben auf Social Media in Szene zu setzen, verzichten Schnabel und Althof. Aus diesem Grund weiß man über ihre Beziehung auch so gut wie nichts. Seltener Auftritt mit Helena Althof Umso mehr überraschten die beiden jetzt die Fotografen, als sie sich bei der Pariser Fashion Week zusammen präsentierten. Dabei zeigten sie sich in perfekt aufeinander abgestimmten Outfits: Althof strahlte wie eine Wolke von Kopf bis Fuß in weißem Denim. Schnabel, der seiner schönen Gattin bei dem Mode-Event nicht von der Seite wich, setzte auf einen Monochrom-Look in Blau. Zu sehen hier: