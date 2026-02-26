Im Laufe ihrer Zeit im Rampenlicht hat sich Heidi Klum nicht nur auf das Modeln festgelegt. Sie probierte neue Sachen aus - wohl das größte Geheimnis ihres Erfolges. Sie arbeitet als Jurorin, Moderatorin bzw. Produzentin der Casting-Shows "Germany’s Next Topmodel" (GNTM), "Queen of Drags" und "America's Got Talent". Sie hat sich als Schauspielerin versucht und greift immer wieder auch zum Mikrofon, um ihren Fans etwas vorzusingen. 2015 brachte Klum ihre Dessous-Linie "Heidi Klum Intimates" auf den Markt.

1991 wurde Heidi Klum als Model entdeckt. Heute blickt sie auf eine vielseitige Karriere zurück - die sie vor allem ihrem Ehrgeiz zu verdanken hat.

Schon lange zählt Heidi Klum zu den wohl bekanntesten Gesichtern im Mode-Business. Aufgewachsen ist sie in bescheidenen Verhältnissen, in Bergisch Gladbach bei Köln. Dass sie das Zeug zum Star hat, stellte sich aber schon früh heraus. Denn Klum war niemals schüchtern und suchte schon in jungen Jahren das Rampenlicht ( dazu mehr ).

Über ihre Vielseitigkeit sagt das "Fräuleinwunder": "Ich habe mir immer die Dinge angesehen, die ich wirklich tun wollte, und ich habe sie dann umgesetzt." Sie habe ihre "Karriere immer wie ein Haus betrachtet, bei dem man nicht nur die Haustür braucht, um ins Haus zu gelangen. Ich dachte immer: 'Okay, sie wollen mich nicht wegen der Mode hier haben. Ich werde an andere Orte der Welt reisen'".

Schwangerschaften kosteten Heidi Klum Aufträge

Auch aktuell könnte es nicht besser laufen für die vierfache Mutter: Am 11. und 12. Februar startete die 21. Staffel von GNTM. In der neuen ProSieben-Doku-Reihe "On & Off the Catwalk - by Heidi Klum" lässt sie zudem hinter die Fassaden ihres Model- und Familienlebens blicken.

Trotz ihres Ehrgeizes kennt aber auch die GNTM-Chefin berufliche Rückschläge. In einem neuen Interview mit dem Magazin Paper verriet Klum, dass sie während ihre vier Schwangerschaften Schwierigkeiten hatte, Aufträge an Land zu ziehen.

Dabei erinnerte sie sich an eine niederschmetternde Erfahrung mit einem Kunden, den sie nicht näher nannte: "Als ich schwanger war, wollten sie nicht mehr mit mir arbeiten. Sie fanden, dass ich nicht mehr sexy war, weil ich nun Mutter war. Vor der Geburt meiner Kinder galt ich als sexy Frau, nun - mit Kind - als Mutter."

Die heute 52-Jährige hatte zudem Schwierigkeiten, Designer zu finden, die ihren Babybauch einkleiden wollten - was vor allem ihre Arbeit bei "Project Runway" erschwerte. "Man sah damals nicht viele schwangere Frauen im Fernsehen", erzählte das Model. "Das war damals eine große Sache. Ich war während der gesamten Show mit all meinen Kindern schwanger, und das war eine Herausforderung für mich, weil Schwangerschaftskleidung damals wirklich schwer zu finden war."

Doch Heidi Klum wäre nicht Heidi Klum, hätte sie nicht das Beste aus dieser Herausforderung gemacht: "Aus diesem Grund habe ich angefangen, eine Schwangerschaftskollektion zu entwerfen, denn ich dachte mir: Was soll ich denn anziehen? Ich verstecke mich nicht zu Hause, weil ich schwanger bin. Ich stehe auf der Bühne, ich bin im Fernsehen, und es ist eine Show über Mode, ich brauche schöne Sachen."