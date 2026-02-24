Heidi Klums vergessener Liebhaber war Skilehrer und Volksmusiker

Supermodel Heidi Klum ist bekannt für glamourös-medienwirksame Auftritte, ein Leben im Luxus sowie auch für ihre Beziehungen mit berühmten Männern. So war sie in der Vergangenheit unter anderem mit Anthony Kiedis, Flavio Briatore (Vater ihrer Tochter Leni), Seal (auch mit ihm hat das Topmodel gemeinsame Kinder) und Vito Schnabel liiert. Seit 2019 ist sie mit "Tokio Hotel"-Gitarrist Tom Kaulitz verheiratet. Doch es gibt da noch einen anderen Mann in Klums Leben, von dem nur die wenigsten wissen. Als Klum 19 Jahre alt war und noch ganz am Anfang ihrer Karriere stand, verliebte sie sich in ihren Skilehrer Gottfried Seeber, der zugleich auch Mitglied der volkstümlichen Musikgruppe "Die Pustertaler" war, wo er die Ziehharmonika spielte. Zumindest Klum und Seeber haben die Romanze bis heute nicht vergessen.

"Nur gute Erinnerungen" Während Klum mittlerweile in Los Angeles lebt und immer noch erfolgreich im Showbusiness vertreten ist, hat sich Gottfried Seeber, heute 59, für ein anderes Lebensmodell entschieden. Er lebt abgeschieden auf der "Durra Alm" in den Südtiroler Bergen, fernab von Blitzlichtgewitter und Laufstegen. "Ich habe nur gute Erinnerungen an sie", betonte Seeber in einem Interview mit der Zeitschrift Gala. Die Beziehung der beiden dauerte ein Jahr, doch so groß die Gefühle auch gewesen sein mögen, so wenig kann sich Seeber heute an das Ende der Romanze erinnern. Wieso die Liason zerbrach, weiß er nämlich nicht mehr. Gerüchten zufolge, so Gala, träumte Klum damals schon von einer eigenen Familie und Kindern, im Gegensatz zum freiheitsliebenden Skilehrer.

Klums Besuch auf der Alm 2022 kam es sogar zu einem Wiedersehen zwischen Seeber und Klum, als das Topmodel, mit Ehemann Kaulitz im Schlepptau, ihn auf seiner Almhütte besuchte – ganz privat, ohne Kameras oder Entourage. Für Seeber ein bewegender Moment: "Da hat mir das Herz bis zum Hals hochgeschlagen." Auf die Frage, ob alte Gefühle wieder aufkamen, antwortete er im Interview unsicher: "Ich weiß nicht, was das war. Aber es war schön." Klum war mit Wanderschuhen und Rucksack ausgestattet, trug kein Make-up, half beim Melken der Kühe, aß Käse, naschte Kaiserschmarrn und zeigte sich auch sonst ganz und gar bodenständig. Etwas, das Seeber beeindruckte und begeisterte. "Sie ist ganz normal geblieben. Wie damals: Ein Pfundmädel, natürlich und lieb." Auch für Tom Kaulitz hatte er gegenüber Gala nur lobende Worte übrig: "Ein netter Kerl."