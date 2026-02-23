Heidi Klum: Offene Worte über schwierige Beziehung zu Tochter Leni

Auf dem Cover der deutschen Vogue posierte Leni Klum 2020 bei ihrem Model-Debüt zusammen mit Mutter ihrer Mutter Heidi Klum - und seitdem scheint Klum die Karriere ihrer Tochter im Modebusiness auch weiterhin voll und ganz zu unterstützen. Auch wenn die "GNTM"-Chefin jetzt einräumte, dass die Beziehung zu ihrer ältesten Tochter nicht immer harmonisch war. In ihrer Teenagerzeit sei die heute 21-Jährige wie viele andere Jugendliche auch durch eine aufmüpfige Phase gegangen. Heidi Klum über Leni: "Sie war ein Rebell, so mit 15, 16" "Sie war ein Rebell, so mit 15, 16. Sie wollte immer nachts ausbleiben. Wie eine kleine Straßenkatze wollte sie immer nachts um die Häuser ziehen, aber das kann ich nicht machen in L.A. Da kann ich meine Tochter nicht alleine rumlaufen lassen", erklärte Klum laut Promiflash bei der Premiere von "On & Off the Catwalk by Heidi Klum", als sie per Videocall zu der Veranstaltung dazugeschaltet wurde.

Heidi Klum ist dafür bekannt, dass sie die Privatsphäre ihrer Kinder wahrt, solange diese minderjährig sind. Sie schreckte auch nicht davor zurück, rechtliche Schritte einzuleiten, wenn es jemand wagte, Fotos von ihren Sprösslingen zu veröffentlichen. Zuhause stellte Klum ebenfalls klare Regeln für ihre vier Kinder auf. Wenn diese auf eine Party wollten, habe sie dafür gesorgt, dass sie von einer Security-Person begleitet werden, die dann vor der Tür wartete, bis der jeweilige Klum-Sprössling die Feier wieder verließ. "Das ist Los Angeles. Das geht hier auch ein bisschen heiß her", erklärte Heidi ihre Vorsicht.