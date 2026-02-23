"In keiner ruhigen Verfassung": William schlecht gelaunt bei BAFTAS, Kate in Tränen

Prinz William und Prinzessin Kate ließen sich auch dieses Jahr die Verleihung der Britischen Filmpreise (BAFTAS) nicht entgehen. Das royale Paar demonstrierte bei der Filmpreisverleihung am Sonntagabend zwar Entschlossenheit, die aktuellen Schwierigkeiten der königlichen Familie beiseite zu schieben. Doch es schien, als habe William die Probleme um seinen Onkel Andrew Mountbatten-Windsor und dessen zwischenzeitlicher Festnahme am Donnerstag vergangene Woche nicht ganz abschütteln können. Zumindest räumte der Thronfolger offen ein, dass seine Stimmung nicht die beste sei.

Prinz William in "keiner ruhigen Verfassung"

Im Vorfeld der Verleihung gab der Sohn von König Charles III. zu, den als besten Film nominierten Streifen "Hamnet" noch nicht gesehen zu haben. Auf dem roten Teppich in der Royal Festival Hall sagte William laut Daily Mail: "Ich muss in einer recht ruhigen Verfassung sein, und das bin ich im Moment nicht. Ich werde es mir aufheben."

Kate hingegen, fügte William hinzu, habe den äußerst emotionalen Film am Samstagabend gesehen und sei "in Tränen ausgebrochen".