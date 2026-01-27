"One Battle After Another" bei Bafta-Nominierungen vorn

Die beiden US-Filme sind jeweils auch in der Königskategorie "Bester Film" nominiert. Darin konkurrieren sie unter anderem mit "Hamnet" von Chloe Zhao. Das britische Historiendrama, in dem es um die Trauer von William Shakespeare und seiner Frau um ihren Sohn geht, wurde insgesamt elf Mal nominiert und damit genauso oft wie der US-Film "Marty Supreme", in dem Timothée Chalamet einen an die Weltspitze strebenden Tischtennisspieler spielt.

Acht Nominierungen für "Sentimental Value"

Der fünfte Film, der in der Kategorie "Bester Film" gelistet wurde, ist das insgesamt acht Mal nominierte Drama "Sentimental Value". Die norwegisch-französisch-dänisch-deutsch-schwedische Koproduktion war Mitte Jänner mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet worden. An dem Werk des norwegischen Regisseurs Joachim Trier war auch das erfolgreiche deutsche Produktionstrio Maren Ade, Janine Jackowski und Jonas Dornbach von der Berliner Firma Komplizen Film beteiligt.