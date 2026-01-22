Kultur

98. Oscars: "Blood & Sinners" schafft Rekord mit 16 Nominierungen

LIVE
98. Oscars: "Blood & Sinners" schafft Rekord mit 16 Nominierungen
Auch Österreich kann bei den Dokumentarfilmen und mit Edward Berger auf eine Siegchance bei den 98. Oscars hoffen.
22.01.26, 14:21

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

In Hollywood wurden am Donnerstagnachmittag die Nominierungen für die heurigen Oscars in 24 Sparten bekanntgegeben. Gleich zu Beginn gab es ein Bekenntnis zu echten Inhalten, in Abgrenzung zur Künstlichen Intelligenz. Präsentiert wurden die Nominierungen von der Schauspielerin Danielle Brooks und Schauspieler Lewis Pullman.

 

Zu den Favoriten zählen etwa "One Battle After Another", "Hamnet" und"Sentimental Value".

Verleihung am 15. März

Die 98. Oscar-Verleihung selbst soll dann am 15. März im Dolby Theatre in Hollywood über die Bühne gehen.

Frau Shakespeare geht ins Theater weinen: "Hamnet“ als heißer Oscarfavorit
kurier.at, Agenturen, tem  | 

Kommentare