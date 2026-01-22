98. Oscars: "Blood & Sinners" schafft Rekord mit 16 Nominierungen

In Hollywood wurden am Donnerstagnachmittag die Nominierungen für die heurigen Oscars in 24 Sparten bekanntgegeben. Gleich zu Beginn gab es ein Bekenntnis zu echten Inhalten, in Abgrenzung zur Künstlichen Intelligenz. Präsentiert wurden die Nominierungen von der Schauspielerin Danielle Brooks und Schauspieler Lewis Pullman.