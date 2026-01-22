98. Oscars: "Blood & Sinners" schafft Rekord mit 16 Nominierungen
In Hollywood wurden am Donnerstagnachmittag die Nominierungen für die heurigen Oscars in 24 Sparten bekanntgegeben. Gleich zu Beginn gab es ein Bekenntnis zu echten Inhalten, in Abgrenzung zur Künstlichen Intelligenz. Präsentiert wurden die Nominierungen von der Schauspielerin Danielle Brooks und Schauspieler Lewis Pullman.
Bester Film
“Bugonia”
“F1”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“The Secret Agent”
“Sentimental Value”
“Blood & Sinners”
“Train Dreams”
Beste Regie
Chloé Zhao, “Hamnet”
Josh Safdie, “Marty Supreme”
Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
Joachim Trier, “Sentimental Value”
Ryan Coogler, “Sinners”
Bester Hauptdarsteller, männlich
Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
Ethan Hawke, “Blue Moon”
Michael B. Jordan, “Blood & Sinners”
Wagner Moura, “The Secret Agent”
Beste Hauptdarstellerin, weiblich
Jessie Buckley, “Hamnet”
Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
Kate Hudson, “Song Sung Blue”
Renate Reinsve, “Sentimental Value”
Emma Stone, “Bugonia”
Bester Nebendarsteller, männlich
Benicio Del Toro, “One Battle After Another”
Jacob Elordi, “Frankenstein”
Delroy Lindo, “Blood & Sinners”
Sean Penn, “One Battle After Another”
Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”
Beste Nebendarstellerin, weiblich
Elle Fanning, “Sentimental Value”
Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
Amy Madigan, “Weapons”
Wunmi Mosaku, “Blood & Sinners”
Teyana Taylor, “One Battle After Another”
Kostümdesign
“Avatar: Fire and Ash”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“Blood & Sinners”
Casting
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“The Secret Agent”
“Blood & Sinners”
Adaptiertes Drehbuch
“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“One Battle After Another”
“Train Dreams”
Originaldrehbuch
“Blue Moon”
“It Was Just an Accident”
“Marty Supreme”
“Sentimental Value”
“Blood & Sinners”
Animierte Kurzfilme
“Butterfly”
“Forevergreen”
“The Girl Who Cried Pearls”
“Retirement Plan”
“The Three Sisters”
Live Action Short Film
“Butcher’s Stain”
“A Friend of Dorothy”
“Jane Austen’s Period Drama”
“The Singers”
“Two People Exchanging Saliva”
Makeup und Hairstyling
“Frankenstein”
“Kokuho”
“Blood & Sinners”
“The Smashing Machine”
“The Ugly Stepsister”
Original-Soundtrack
“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“One Battle After Another”
“Blood & Sinners”
Zu den Favoriten zählen etwa "One Battle After Another", "Hamnet" und"Sentimental Value".
Verleihung am 15. März
Die 98. Oscar-Verleihung selbst soll dann am 15. März im Dolby Theatre in Hollywood über die Bühne gehen.
