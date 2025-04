Filmkritik zu "Blood & Sinners": Weiße Vampire, schwarzer Blues

Spätestens seit seinem Blockbuster „Black Panther“ spielt der afroamerikanische Regisseur Ryan Coogler in Hollywoods erster Liga. Erstmals fiel er mit dem Drama „Nächster Halt: Fruitvale Station“ auf, in dem er vom letzten Tag eines jungen Burschen erzählt, der in der Silvesternacht von einem Polizisten erschossen wird. Michael B. Jordan verkörperte das schwarze Opfer weißer Polizeigewalt und gilt seitdem als Stammschauspieler des Regisseurs. In Cooglers „Creed: Rocky’s Legacy“ ließ sich Jordan von Sylvester Stallone als junges Boxer-Talent trainieren. Im Marvel-Blockbuster „Black Panther“ bestach er neben Chadwick Boseman ebenso wie in der trauernden Fortsetzung „Black Panther: Wakanda Forever“. In Cooglers neuem, saftigen Südstaaten-Horror gibt es Michael B. Jordan sogar im Doppelpack: Er spielt die eineiigen Zwillingsbrüder Smoke und Stack, die unter Al Capone in Chicago gelernt haben und 1932 nach Mississippi zurückkehren, um dort die Kleinstadt Clarksdale aufzumischen.