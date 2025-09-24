Filmkritik zu "One Battle After Another": Revolution ist sexy

Von Susanne Lintl Der Blick bleibt an den Wimpern hängen: den schwarzen Haaren am Oberlid, aus denen jeweils zwei extralange Wimpern herausragen. Sie gehören zu einer Dame namens Perfidia Beverly Hills und verleihen dieser bei jedem Augenaufschlag eine unverschämte Sexyness. Als wäre der Rest dieser Frau nicht aufregend genug. Teyana Taylor, die eigentlich aus der Musikbranche kommt, ist nicht nur der neue Star bei Paul Thomas Anderson, sondern die heißeste Revolutionärin seit Che Guevara. Wild wie eine Raubkatze sorgt sie als Revolutionärin Perfidia auf der Leinwand für Schnappatmung. Selbst den ultrarechten Colonel Steven Lockjaw (Sean Penn), Rassist bis auf die Knochen, macht die schwarze Rebellin heiß.

Am Puls der (Un-)Zeit „One Battle After Another“ ist das Meisterwerk des an guten Filmen nicht armen Paul Thomas Anderson („There Will Be Blood“, „Boogie Nights“, „The Master“). Ein Fast-drei-Stunden-Hybrid aus Action, Revolutionsepos, Elterndrama und anarchischer Politkritik. Rund um eine Widerstandsgruppe namens „French 75“ entfaltet Anderson ein Panoptikum an skurrilen Begebenheiten, die auf den ersten Blick retro scheinen, aber bei genauerem Hinsehen den aktuellen Zustand der US-Gesellschaft beschreiben. Alt-Revoluzzer wie der kiffende und im „Big Lebowski“-Bademantel daherschlurfende Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) treffen auf ultrarechte Militaristen, die Migranten jagen. Der Kampf zwischen Linken und rechten Ultras wirkt unheimlich real.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Warner Sean Penn in "One Battle After Another" von Paul Thomas Anderson.