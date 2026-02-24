Lily Allen: Neuer Freund stammt aus einflussreicher Familie

Die britische Musikerin Lily Allen hat offiziell bestätigt, wieder in einer Beziehung zu sein. Im Interview mit der britischen Zeitschrift Grazia sprach die 40-Jährige erstmals offen über ihr neues Liebesglück, das bereits seit Monaten die Gerüchteküche brodeln ließ. "Meinen Partner", antwortete sie auf die Frage, an wen ihre letzte Textnachricht ging.

Neuer Freund ist Schriftsteller Ihr neuer Partner ist Jonah Freud. Der 28-Jährige stammt aus einer einflussreichen britischen Familie. Er ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch der Sohn von Unternehmer Matthew Freud, einem der bekanntesten PR-Berater des Landes. Matthew Freud ist wiederum der Sohn des berühmten Malers Lucian Freud, der als einer der bedeutendsten Porträtkünstler des 20. Jahrhunderts gilt. Die Daily Mail veröffentlichte Fotos, auf denen Allen und Freud am 11. November 2025 bei einem gemeinsamen Abendessen zu sehen sind. Das Paar wirkte entspannt und vertraut, lachte viel und war offenbar in bester Stimmung. Um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu minimieren, verließen sie das Restaurant jedoch getrennt. Es war offensichtlich, dass die beiden möglichst unentdeckt bleiben wollten.