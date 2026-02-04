"Sie konnten sehen, wie dünn ich war": Lily Allen über traumatisches Scheitern ihrer Ehe

Es war keine schöne Trennung: 2025 wurde nach längeren Gerüchten bekannt, dass sich Lily Allen und David Harbour getrennt haben. Der Schauspieler soll auf Dating-Apps aktiv gewesen sein und die Sängerin jahrelang mit einer Visagistin betrogen haben - Allen rechnete mit ihrer toxischen Ehe daraufhin auf ihrem neuen Album "West End Girl" ab, das am 25. Oktober erschienen ist.

Doch so desillusionierend das Zerbrechen der Beziehung mit dem "Stranger Things"-Star auch gewesen sein mag - in ihren dunkelsten Zeiten habe Allen erkannt, wer ihre wahren Freunde sind. Die britische Sängerin, deren Gesundheit aufgrund von Harbours Untreue erheblich gelitten habe, fand auch unerwartete Unterstützung, wie sie nun in einem Interview mit dem Magazin Elle UK verriet.

Lily Allen: Befreundete Mütter sahen, wie "dünn" ich war

Von einer Gruppe von Müttern aus der Schule ihrer Töchter Ethel (14) und Marnie (13), mit denen sie sich angefreundet hatte, wurde die Musikerin aufgefangen. "Sie waren für mich da, als es mir richtig schlecht ging – sie haben gesehen, wie niedergeschlagen und zurückgezogen ich war, wie dünn ich wurde und wie traurig ich war", erzählte die 40-Jährige Allen, die im Dezember im Podcast "Miss Me?", den sie zusammen mit ihrer besten Freundin betreibt, erstmals über ihre Essstörungen gesprochen hatte. "Sie holten ihre Kinder von den Spielverabredungen ab, und ich kam nicht runter. Ich saß in meinem Zimmer und weinte. Und ich glaube, jetzt, wo dieses Album erschienen ist, freuen sie sich alle für mich", erzählte Allen im Gespräch mit Elle.