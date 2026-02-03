Experte über norwegische Monarchie: "Es ist ein freier Fall"
Die norwegische Monarchie steht vor einer ihrer wohl größten Herausforderungen: Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen sieht sich derzeit mit einer Welle von Kritik und Skandalen konfrontiert, die nicht nur ihre persönliche Zukunft, sondern auch die Stabilität der gesamten Monarchie infrage stellen.
Im Mittelpunkt stehen Vorwürfe gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby sowie die wiederholte Nennung ihres Namens in den sogenannten Epstein-Akten. Wie bekannt wurde, erscheint der Name der Kronprinzessin über 1.000 Mal in den Dokumenten, die im Zuge der Ermittlungen gegen Jeffrey Epstein veröffentlicht wurden.
Noch dazu beginnt der Prozess gegen Høiby heute, Dienstag. Die Anklage wirft dem 29-Jährigen unter anderem Vergewaltigung und Gewalt gegen frühere Freundinnen sowie Drogendelikte vor. Insgesamt wird er in 38 Punkten angeklagt, ihm drohen bis zu 16 Jahren Gefängnis. Ein Tag vor dem Prozess wurde er erneut festgenommen:
Expertenmeinung: Zukunft der Monarchie ungewiss
Royal-Experte Johan T. Lindwall, Chefredakteur der schwedischen Zeitschrift Svensk Damtidning, äußert sich skeptisch zur Zukunft Mette-Marits als Königin von Norwegen: "König Harald ist heute 89 Jahre alt und gesundheitlich angeschlagen. Angenommen, ihm würde etwas zustoßen oder er würde in naher Zukunft abdanken – könnte Mette-Marit dann Königin werden? Spontan sage ich nein", kommentiert er in einem schwedischen TV-Interview.
Der Experte führt weiter aus, dass die Kronprinzessin zunächst das Vertrauen des norwegischen Volkes zurückgewinnen müsse. "Es ist ein freier Fall, ein Zusammenbruch, wie es ihn nie zuvor gab." Die Zukunft der norwegischen Monarchie sei demnach so ungewiss wie noch nie zuvor. Lindwall zeigt sich ob der aktuellen Ereignisse aber auch überrascht: "Ich verstehe nicht, was in Norwegen vor sich geht. Was geschieht mit der norwegischen Monarchie im Allgemeinen? Warum passiert das?"
Kronprinzessin Ingrid Alexandra als mögliche Lösung?
Eine mögliche Alternative sieht Lindwall in der beliebten 22-jährigen Tochter des Kronprinzenpaares, Ingrid Alexandra von Norwegen. Er schlägt vor, die Thronfolge zu überspringen und die junge Prinzessin direkt auf die künftige Rolle als Staatsoberhaupt vorzubereiten: "Man überspringt eine Generation und Haakon übergibt das Staatsoberhaupt einfach seiner Tochter. Sie besucht eine Königinnenschule und wird darauf vorbereitet, Königin von Norwegen zu werden."
Kommentare