Experte über norwegische Monarchie: "Es ist ein freier Fall"

Die norwegische Monarchie steht vor einer ihrer wohl größten Herausforderungen: Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen sieht sich derzeit mit einer Welle von Kritik und Skandalen konfrontiert, die nicht nur ihre persönliche Zukunft, sondern auch die Stabilität der gesamten Monarchie infrage stellen.

Im Mittelpunkt stehen Vorwürfe gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby sowie die wiederholte Nennung ihres Namens in den sogenannten Epstein-Akten. Wie bekannt wurde, erscheint der Name der Kronprinzessin über 1.000 Mal in den Dokumenten, die im Zuge der Ermittlungen gegen Jeffrey Epstein veröffentlicht wurden.

Noch dazu beginnt der Prozess gegen Høiby heute, Dienstag. Die Anklage wirft dem 29-Jährigen unter anderem Vergewaltigung und Gewalt gegen frühere Freundinnen sowie Drogendelikte vor. Insgesamt wird er in 38 Punkten angeklagt, ihm drohen bis zu 16 Jahren Gefängnis. Ein Tag vor dem Prozess wurde er erneut festgenommen: