Aus Sicht von Schauspielerin Natalie Portman sind Frauen bei den diesjährigen Oscar-Nominierungen zu kurz gekommen.

"So viele der besten Filme, die ich in dem Jahr gesehen habe, wurden von Frauen gemacht", sagte die Schauspielerin ("Black Swan", "Star Wars") im Gespräch mit dem Branchenmagazin Variety. Man sehe die Hürden für Regisseurinnen auf jeder Ebene, "weil so viele bei Preisverleihungen nicht anerkannt wurden".