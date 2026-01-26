Stars

Natalie Portman kritisiert: Sind Oscars frauenfeindlich?

Natalie Portman in einem schwarzen Kleid mit goldenen Ketten vor einem blauen Hintergrund.
"Wir haben noch viel Arbeit vor uns", so der Hollywood-Star.
26.01.26, 09:12

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Aus Sicht von Schauspielerin Natalie Portman sind Frauen bei den diesjährigen Oscar-Nominierungen zu kurz gekommen. 

"So viele der besten Filme, die ich in dem Jahr gesehen habe, wurden von Frauen gemacht", sagte die Schauspielerin ("Black Swan", "Star Wars") im Gespräch mit dem Branchenmagazin Variety. Man sehe die Hürden für Regisseurinnen auf jeder Ebene, "weil so viele bei Preisverleihungen nicht anerkannt wurden".

Hat Victoria Beckham damit bereits auf Sohn Brooklyns Vorwürfe reagiert?

Unter den zehn Oscar-Nominierungen für Bester Film und den fünf Nominierungen für Beste Regie findet sich nur eine Regisseurin, nämlich Chloé Zhao ("Hamnet"). Portman listete als Beispiele einige aktuelle Filme auf, die von Frauen gedreht wurden, wie "Sorry, Baby", "Left-Handed Girl" oder "Hedda". "Außergewöhnliche Filme, die viele Menschen mögen und lieben, aber nicht die Anerkennung bekommen, die sie verdienen."

Selbst wenn die Hürden der Finanzierung und der Festivalteilnahme genommen wurden, bekommen Frauen aus Sicht von Portman keine Aufmerksamkeit. "Wir haben noch viel Arbeit vor uns", so die 44-Jährige.

Mehr zum Thema

Oscars
Agenturen  | 

Kommentare