Hat Victoria Beckham damit bereits auf Sohn Brooklyns Vorwürfe reagiert?

Obwohl die ganze (Entertainment-)Welt darauf zu warten scheint, haben Victoria und David Beckham nach wie vor nicht öffentlich auf die Vorwürfe von Sohn Brooklyn (26) reagiert, die er Anfang vergangener Woche gegen seine berühmten Eltern erhoben hatte. Doch mit einem bestimmten Kommentar lässt Lady Beckham selbst aufhorchen. Dieser scheint zumindest indirekt eine Reaktion auf die große Kluft zwischen ihr und ihren Sohn zu sein – und er lässt vermuten, dass die Gerüchte, wonach die 51-Jährige aufgrund des familiären Streits am Boden zerstört sein soll, tatsächlich stimmen.

"Es war ein bewegender Moment" Der britische Fotograf Platon Antoniou veröffentlichte bereits am 22. Jänner auf Instagram zwei Fotos von seinem berühmten Schwarz-Weiß-Fotoshootings mit David Beckham aus dem Jahr 2006. Zu diesem Zeitpunkt spielte der Fußballstar für Real Madrid und zählte zu den erfolgreichsten Sportlern der Welt. Antoniou beschrieb in seinem Beitrag, wie Victoria mit den drei Söhnen Brooklyn (damals sieben Jahre alt), Romeo (damals vier) und Cruz (noch ein Baby) das Shooting begleitete. "Brooklyn und Romeo stürmten in Fußballtrikots ins Studio, spielten mit Bällen, machten Kopfballübungen und [Ball-]Tricks", schrieb Antoniou in seinem ausführlichen Beitrag. Er erinnerte sich auch an einen besonders intimen Moment während des Shootings: "Brooklyn lief mit einem Fußball unter dem Arm auf das Set und umarmte das rechte Bein seines Vaters. Dann schloss sich Romeo seinem älteren Bruder an. Schließlich trat auch Victoria mit dem kleinen Cruz im Arm hinzu. Die ganze Familie wandte sich für eine private, herzliche Umarmung von uns ab. Es war ein bewegender Moment – diese spontane Zuneigung auf einem riesigen Fotografie-Set vor 60 Menschen."

"Bringt großartige Erinnerungen zurück" Antoniou entschied sich jedoch bewusst dagegen, diesen besonderen Moment fotografisch festzuhalten. "Meine Porträts entstehen immer in Zusammenarbeit, und ich fühle mich unwohl, einen Moment zu stehlen", erklärte er. Stattdessen bat er Victoria später, die Aufnahme nachzustellen. Ihre Reaktion beeindruckte ihn tief: "Sie lächelte sanft und sagte: 'Danke, dass Sie das Bild damals nicht aufgenommen haben. Heute bin ich nicht hier als Berühmtheit, sondern als Mutter.' Erst vor einem Tag reagierte Victoria Beckham mit einem, kurzen, wenn auch emotionalen Kommentar auf Antonious Beitrag: "Bringt großartige Erinnerungen zurück!", dazu postete sie ein rotes Herz-Emoji. Auch Ehemann David ließ der Beitrag des Fotografen anscheinend nicht kalt, denn kurz davor schrieb auch er in der Kommentarspalte: "Gute Erinnerungen!", ebenfalls ergänzt mit einem Herz-Emoji.