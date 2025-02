"Zu anspruchsvoll": Meghan von Hollywood-Agentur fallengelassen?

Das Verhältnis der Herzogin von Sussex zu der Hollywood-Agentur dürfte zuletzt dennoch etwas abgekühlt sein. 2023 hieß es noch, Ari Emanuel verfolge die Mission, Meghan neu zu erfinden. Die Vorbereitungen würden auf Hochtouren, berichtet die Daily Mail damals.

Nach der ihrer Unterzeichnung ihres WM-Vertrages soll die Herzogin zunächst noch in Meetings intensive Meetings vertieft gewesen sein. Notwendige Schritte wurden geplant, um Meghans Hollywood-Image aufzupolieren.

"Wir arbeiten seit Wochen an einer Änderung der Marke Meghan", behauptet eine WME-interne Quelle im Sommer 2023. "Ari ist der Beste in der Branche, wenn es um Firmengeschäfte und Geldverdienen geht", so die Quelle über Meghans Agenten. Dieser freue sich darüber, die Herzogin zu vertreten und soll in das Projekt seine ganze Energie hineinstecken.

Tatsächlich konnte man seit Meghans Vertrags-Unterzeichnung aber noch keine relevanten Resultate ihrer Zusammenarbeit mit der Talentagentur ausmachen.