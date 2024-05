Stars, die pleite waren und fast aufgegeben hätten, bevor ihnen Durchbruch gelang

Ein Broadway-Stück, in der er an der Seite von Julia Roberts und Paul Rudd zu sehen war, brachte Bradley Cooper zu Beginn seiner Karriere dazu, an seinen Fähigkeiten als Schauspieler zu zweifeln. "Es war bei Weitem das Schwierigste, was ich bisher gemacht habe", so Cooper, der sich damals schwor, das Schauspielern sein zu lassen, würde er in dem Stück versagen. Seine Sorgen erwiesen sich jedoch als unnötig: Am Ende war Bradley Cooper auf der Bühne so überzeugend, dass man ihm eine Rolle in "The Hangover" anbot - was schließlich seinen großen Durchbruch markierte.