Starbesetzte Traumhochzeit am Strand: Jon Hamm heiratet "Mad Men"-Kollegin

Es war eine Hochzeit wie aus dem M√§rchenbuch: Wie Page Six berichtet, hat US-Schauspieler John Hamm am Samstag seine "Mad Men"-Co-Kollegin Anna Osceola im Anderson Canyon in Big Sur, Kalifornien, geheiratet ‚Äď wo die beiden auch das Serienfinale der Serie 2015 gedreht haben.

Hamm und Osceola:

Das US-Portal veröffentlichte Video-Aufnahmen und Fotos von dem traumhaften Jawort. Braut und Bräutigam strahlten im Rahmen ihrer hochkarätig besetzten Zeremonie mit Blick auf das Meer, als sie bei Sonnenuntergang "Ja" sagten.

