Star-Aufgebot bei Zoë Kravitz Hochzeit in Paris

Die zweite Hochzeit in Frankreich zu feiern scheint gerade en vogue zu sein. Nachdem Lenny Kravitz Tochter Zoë (30) mit ihrem Mann Karl Glusman (31) in den USA den Bund fürs Leben schloss, bekannten sie sich nun in Paris nochmal zueinander. Ähnlich handhabten es am selben Wochenende auch Sophie Turner und Joe Jonas, die nach einer spontanen Las Vegas-Hochzeit eine große Zeremonie in Südfrankreich zelebrierten.

Ort der Festivität war Lenny Kravitz (55) Pariser Anwesen aus dem 18. Jahrhundert, das mit drei Stockwerken und acht Schlafzimmern über eine beachtliche Größe verfügt.

Prominente Gäste

Zu den Gästen gehörte, neben Brautvater Kravitz, natürlich auch Zoës Mutter Lisa Bonet (51) sowie ihr Stiefvater, "Aquaman"-Star Jason Momoa.