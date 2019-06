metoo: Was die Serie "Big Little Lies" mit ihren Männern macht

„Ich brauche nicht noch eine Serie über einen Mann mittleren Alters, der versucht, seine Arbeit und sein Kind unter einen Hut zu bringen“, erzählt Adam Scott im Whitby Hotel in New York City. Er spielt den treuen Ehemann von Reese Witherspoon, ein „verwirrtes Betamännchen“, wie er es nennt, das in der zweiten Staffel von „Big Little Lies“ beginnt zu rebellieren. Er ist bekannt für seine Rolle in der Serie „Parks and Recreation“ und er ist sich bewusst, dass neue Zeiten in Hollywood angebrochen sind.

Die Aufgabe der Männer in der Serie besteht hauptsächlich darin, in Anwesenheit der Frauen überfordert und verwirrt zu sein.

„Es gibt einen großen, kulturellen Wandel“, betont Scott in Bezug auf Frauen in Hollywood, „es besteht ein riesiger Wunsch nach diesen Geschichten und wir hören sie endlich.“