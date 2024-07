"Ständiges Drama": Insider verrät, woran Afflecks und Lopez' Ehe zerbrochen ist

"Sie haben Phasen durchgemacht, in denen es zwischen ihnen aufgrund ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten und weil sie nicht genug Zeit miteinander hatten, nicht so gut lief", fügte eine andere Quelle hinzu. "Sie sind nicht immer auf derselben Seite. Für beide gibt es zwischen der Betreuung ihrer Familien und ihren beruflichen Verpflichtungen so viel zu tun, und das kann eine Menge für sie sein."

Die Gerüchte über die Trennung gehen zum Teil aber sehr weit auseinander. So hatte etwa die britische Society-Expertin Alison Boshoff unter Berufung auf Insider zuvor behauptet, dass ein Zusammenleben mit Affleck generell schwierig sein soll.

Gemunkelt wurde auch, dass J.Lo damit überrumpelt worden sein soll, dass Affleck seine Habseligkeiten aus ihrer 60-Millionen-Dollar-Villa in Beverly Hills entfernen ließ, während sie alleine in Italien Urlaub machte. "Jen war entsetzt, als sie zurückkam und herausfand, dass Ben während ihrer Abwesenheit alles eingepackt hatte", so der Insider. "Für sie [war es] ein echter Schlag ins Gesicht."