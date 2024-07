"Bennifer" trennen an Hochzeitstag 3.000 Meilen: Der Mann, der Lopez Trost spendet

Der "Batman"-Star indes wurde auf der anderen Seite des Kontinents in seinem Büro in Los Angeles abgebildet, wo er sich offenbar um Geschäftliches kümmerte.

Lopez wurde am Dienstag auf dem Beifahrersitz eines Oldtimer-Mercedes-Benz-Cabriolets fotografiert, während ihr langjähriger Manager Benny Medina am Steuer saß. Die beiden wurden gesehen, wie sie mit offenem Verdeck durch die Hamptons fuhren, während die Lopez einen tristen Gesichtsausdruck an den Tag legte ( zu sehen hier ).

Lopez hat ihre geplante "This Is Me… Live"-Sommertour gecancellt, um sich auf ihr Privatleben zu konzentrieren. "Jennifer nimmt sich eine Auszeit, um mit ihren Kindern, ihrer Familie und engen Freunden zusammen zu sein", so Live Nation am Freitag in einer Erklärung am 31. Mai.

Lopez teilte in ihrem "On the JLo"-Newsletter mit, dass sie über die Entscheidung "tieftraurig und am Boden zerstört" sei und sagte den Fans: "Bitte seien Sie sich darüber im Klaren, dass ich das nicht tun würde, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es absolut notwendig ist."