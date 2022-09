Ständige Bewachung statt wilder Partys: So wird das Studentenleben für Prinzessin Amalia

Die niederländische Prinzessin Amalia (18) ist seit Montag offiziell Studentin im Bachelor-Studium Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft, denn da hat das neue Semester in den Niederlanden begonnen.

Ein normales Studentenleben wird die Thronfolgerin aber wohl nicht führen können. So sei sie rund um die Uhr von Leibwächtern umgeben, auch an der Universität in Amsterdam sollen spezielle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden sein.

Und auch das Leben im Studentenwohnheim wird sie wohl nicht kennenlernen, denn Amalia wohnt mit Kolleginnen in einem eigens gemieteten Grachtenhaus in der Altstadt.