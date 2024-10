Staatsanwalt fahndet nach Marc Terenzi: Jetzt meldet sich der Sänger zu Wort

In einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story bezog der 46-Jährige am Donnerstag persönlich Stellung.

Marc Terenzi äußert sich zu Fahndungsberichten

"Ich muss mich bei der Hamburger Staatsanwaltschaft entschuldigen, dass ich bisher nicht bei meiner neuen Adresse gemeldet bin", teilte der Ex-Mann von Sängerin Sarah Connor der Öffentlichkeit mit. "Stattdessen fand ich mich selbst in einer hoffnungslosen Situation und extremer psychischer Belastung wieder. An meinem tiefsten Augenblick fand ich die Kraft, um Hilfe zu bitten und habe mich selbst in eine Klinik in der Nähe von Berlin eingewiesen." Der gebürtige US-Amerikaner nehme die Angelegenheit eigenen Angaben zufolge sehr ernst. Sein Anwalt stehe bereits in Kontakt mit den Behörden.

Kerth und Terenzi trennten sich nach zwei Jahren

Knapp zwei Jahre lang waren Verena Kerth und Marc Terenzi liiert. Im Sommer wurde die Trennung des Paares bekannt.

"Es waren wirklich zwei extrem schwere Jahre", sagte Kerth Ende September 2024 gegenüber Bild. Trennungsgrund sollen Alkoholprobleme des Sängers gewesen sein. "Es gab diesen einen Tag, wo ich ihn auch aus der Wohnung geschmissen habe, weil er mittags schon betrunken war und die ganze Wohnung kaputt geschlagen und herumgewütet hat, wie so oft. Und ich wusste, wenn er jetzt geht, dass ich ihn nicht mehr zurückkommen lasse", erzählte Kerth, während sich ihr Ex-Partner nach dem Liebes-Aus in einer Suchtklinik behandeln ließ.