Drama bei der Großfamilie: Silvia Wollny erleidet im Urlaub Schlaganfall

Sorge um Großfamilien-Mama Silvia Wollny . Wie der Sender RTL meldet, hatte die 59-Jährige im Türkei-Urlaub einen Schlaganfall. In einer Klinik wurde nach einer MRT-Untersuchung die Diagnose gestellt.

Schlaganfall: Silvia Wollny muss vorerst in Türkei bleiben

Wollny hatte zuvor tagelang über diverse Symptome geklagt: Andauernde Kopfschmerzen, Sehstörungen und grippeähnliche Symptome hatten dem deutschen TV-Star zu schaffen gemacht. Wollny fühlte sich schwach und angeschlagen.

In der jüngsten Folge von "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie", die am 16. Oktober 2024 um 20:15 Uhr bei RTLzwei zu sehen sein wird, lässt sich Wollny auf Drängen ihrer Familie in einem türkischen Krankenhaus gründlich untersuchen.