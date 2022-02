"Spider-Man"-Star Tom Holland würde gerne ins Dschungelcamp

Erst vor wenigen Tagen wurde der neue Dschungelkönig in der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" gekürt. Während sich jährlich viele Zuseher fragen, wer denn eigentlich einige der Promis im Dschungelcamp sind, liebäugelt ein großer Hollywood-Star mit einer Teilnahme an der Show, die international für Erfolge sorgte. "Spider-Man"-Darsteller Tom Holland würde tatsächlich auch gerne mal in der Sendung dabei sein, wie er in einem Interview verriet.

Tom Holland im Dschungelcamp?

Es war für Tom Holland nicht immer eine Selbstverständlichkeit, begehrte Rollen zu ergattern. Längere Zeit scheiterte er bei Vorsprechen, bevor er sich einen Namen in Hollywood machte. In einem Interview gestand der 25-Jährige, dass er unter anderem für eine Rolle in der Erfolgsserie "Peaky Blinders" abgelehnt würde. Dabei würden seine Ansprüche wohl gar nicht so hoch stehen, wenn es darum geht, vor welcher Kamera er stehen möchte.