Spaniens Kronprinzessin Leonor in Quarantäne

Die Schule hatte für die 14-Jährige in Madrid erst vergangenen Mittwoch nach rund sechsmonatiger Corona-Unterbrechung einschließlich der in Spanien mehr als zweimonatigen Sommerferien wieder begonnen. Am Freitagmorgen hatte Königin Letizia beide Kinder mit dem Auto zur Schule gefahren.

In Spanien war die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen am Freitag auf einen neuen Rekordwert von 12 183 geklettert. Es handle sich um den höchsten Anstieg binnen eines Tages seit Beginn der Pandemie, schrieb die Zeitung El País. Das Gesundheitsministerium in Madrid teilte mit, es handle sich um 4.708 positive Testergebnisse der vergangenen 24 Stunden sowie nachgemeldete Fälle. Das deutsche Robert Koch-Institut hat Spanien schon seit längerem als Corona-Risikogebiet eingestuft. Österreich warnt vor Reisen in das beliebte Urlaubsland.