Ex-König Juan Carlos wird 85: Wie aus einem Volkshelden ein Verbannter wurde

2014 nahm der Regent dann Abschied vom Thron, doch Ruhe kehrte keine ein. Es kamen Korruptionsvorwürfe und diverse Vaterschaftsklagen auf ihn zu, zudem auch ein Betrugsskandal, bei dem sein mittlerweile Ex-Schwiegersohn Iñaki Urdangarin zu knapp sechs Jahren Haft verurteilt wurde.

Juan Carlos war zwar nicht direkt darin verwickelt, sein Image wurde dadurch weiter beschädigt.

Und auch nicht gerade vorteilhaft sind all die Enthüllungen seiner langjährigen Ex-Geliebten Corinna zu Sayn-Wittgenstein in deren Podcast „Corinna and The King“. Sie betont darin, vom Alt-König angeblich verfolgt und terrorisiert worden zu sein.