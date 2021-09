Sorgerechtsstreit zwischen Jolie und Pitt geht in neue Runde

Der Sorgerechtsstreit zwischen den Ex-Eheleuten Brad Pitt (57) und Angelina Jolie (46) geht nun vor das oberste Gericht in Kalifornien. Pitt hat beim California Supreme Court einen Antrag eingereicht, um ein früheres Urteil in dem langwierigen Gerichtsstreit anzufechten, wie Fox News und USA Today am Donnerstag unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichteten.

Jolie hatte im Juli einen Sieg errungen, als ein Berufungsbericht ihrem Antrag nachkam, den Privatrichter John Ouderkirk abzuberufen. Ouderkirk habe seine "ethischen Verpflichtungen" verletzt, zitierten US-Medien damals aus dem Gerichtsentscheid. Es gäbe Zweifel an der Unvoreingenommenheit des Privatrichters. Der habe andere Geschäftsverbindungen zu Pitts Anwälten nicht offengelegt. Ouderkirk hatte zuvor einer Ausweitung der Sorgerechte von Pitt zugestimmt - und verärgerte damit Jolie.