Sorge um Zukunft: Queen Elizabeth findet klare Worte und bricht Tabu

Seltenes politisches Statement

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass sich die Monarchin persönlich zu diesem Thema äußert. In der vergangenen Woche soll sie in einem Gespräch mit Herzogin Camilla und der walisischen Parlamentspräsidentin Elin Jones in Cardiff im Hinblick auf die bevorstehende UNO-Klimakonferenz COP26 in Glasgow gesagt haben, es sei "irritierend", wenn "sie reden, aber nicht handeln". Politische Aussagen in der Öffentlichkeit sind für die Königin normalerweise tabu.

Am Abend des Global Investment Summit wollte die Queen am Dienstag einen Empfang für die teilnehmenden Wirtschaftsbosse auf Schloss Windsor geben. Die Königin will außerdem ebenso wie Prinz Charles und Camilla sowie Prinz William und Herzogin Kate Anfang November an der COP26 teilnehmen.