William und Kate mussten inmitten von Beziehungskrise Entschluss fassen

Der britische Prinz William und Herzogin Kate sind seit zehn Jahren glücklich verheiratet und inzwischen Eltern von drei Kindern - George, Charlotte und Louis. Doch so harmonisch, wie es derzeit wirkt, soll es zwischen den beiden nicht immer zugegangen sein. William und Kate sollen während der ersten Jahre ihrer Beziehung immer wieder vor Herausforderungen gestanden sein, die ihre Liebe belasteten. Schlussendlich hätten sich beide bewusst entscheiden müssen, wie es mit ihnen als Paar weitergeht, berichtet die britische Zeitung Daily Express. Demnach sei es William schwer gefallen, seine Militär-Karriere mit seiner Familie zu vereinen. Daneben soll er angeblich auch unsicher gewesen sein, ob er bereit ist, sich voll und ganz auf Kate einzulassen, was die heutige Herzogin von Cambridge dazu veranlasst habe, ihn "zurechtzuweisen" - und anzumerken, dass er ihrer Beziehung mehr Aufmerksamkeit schenken müsse.

William begann seine Ausbildung an der Militärakademie Sandhurst im Jahr 2006 - etwa ein Jahr bevor er und Kate sich vorübergehend trennten. Und er hatte in Sandhurst hohe Erwartungen zu erfüllen. Beim Einstellungstest hatte er glänzend abgeschnitten. Er erreichte sieben von zehn möglichen Punkten, und er wurde von den Offizieren als "athletisch, klar denkend und intelligent" beschrieben. Das Testergebnis seines Bruders Harry, der ebenfalls in Sandhurst war, sah um einiges schlechter aus: Harry erreichte nur vier Punkte.

Holprige erste Beziehungsjahre

William sei tatsächlich sehr engagiert gewesen, was seine militärischen Verpflichtungen anging. Gleichzeitig sei es für ihn und Kate immer schwieriger geworden, Zeit miteinander zu verbringen. "William verbrachte Montag bis Freitag in der Kaserne (...) und an den Wochenenden blieb er bei seinen neuen Armeefreunden", zitiert Daily Express die britische Adelsexpertin Katie Nicholl. Dies habe zu Problemen geführt. "Er wollte nicht jedes Wochenende nach London zurückkehren."