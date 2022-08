Sorge um Queen wächst nach "unüblichen" täglichen Besuchen von Prinz Charles

Der britische Prinz Charles soll Queen Elizabeth II. Medienberichten zufolge derzeit vermehrt Besuche abstatten. Die Visiten seien ein Zeichen dafür, dass sich Charles um das Wohlergehen seiner Mutter sorge. Die Zeitung The Sun meldete etwa, dass der Thronfolger täglich zur Queen fahre und zitiert Adelsexpertin Ingrid Seward: "Es ist höchst ungewöhnlich, dass Prinz Charles diese Art von spontanen Besuchen einschiebt." Jeder denke, dass "sie sich normalerweise oft sehen, aber das ist nicht so".

Queen empfängt Charles in Schottland

Die 96-Jährige hält sich im Sommer traditionell für einige Zeit in Schottland auf, wo sie mit Schloss Balmoral in den Highlands sowie dem Stadtschloss Holyrood-Palast in Edinburgh zwei Residenzen hat.