Sorge um Prinzessin Leonors Zukunft: "Es kommt mir wie Folter vor"

Pflichtbewusste Prinzessin

An ihrem 18. Geburtstag, den sie am 31. Oktober gefeiert hat, hatte die spanische Kronprinzessin Leonor den Verfassungseid abgelegt. Dabei betonte sie, sich ihrer Pflichten bewusst zu sein.

"Ich schwöre, mein Amt gewissenhaft auszuüben, die Verfassung und die Gesetze zu wahren, die Rechte der Bürger und der autonomen Gemeinschaften zu achten und dem König die Treue zu halten", erklärte die Prinzessin von Austrien, wofür es minutenlangen Beifall gab.

Kritik an spanischer Monarchie

In Madrid herrschte an Leonors Geburtstag nach Darstellung einiger Medien eine "Leonor-Manie": Bei der Fahrt der Königsfamilie vom Königlichen Palast zum "Congreso de los Diputados" säumten Tausende die Straßen. Die Menschen jubelten und schwenkten Spanien-Fahnen. Überall in der Hauptstadt prangten Flaggen und große Leonor-Bilder. Auf dem Hauptplatz Puerta del Sol wurden zwei Großleinwände aufgestellt, vor denen sich ebenfalls Tausende versammelten, um die Vereidigungszeremonie zu verfolgen.