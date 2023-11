Barbra Streisand: Prinzessin Diana bewahrte mich einst vor einem Mode-Fauxpas

Die legendäre Sängerin und Schauspielerin Barbra Streisand brachte vor wenigen Tagen ihre seit langem erwarteten Memoiren heraus. Das 992 Seiten lange Buch "My Name is Barbra" kam am Dienstag (7. November) in den USA in den Handel. Die 81-Jährige - eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Geschichte und zweifache Oscar-Preisträgerin - blickt dabei auf ihre bewegte Karriere zurück, übt Kritik am Umgang mit Frauen in ihrer Branche und gibt Einblicke in ihr Liebesleben.