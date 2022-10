Seltenes Interview: Barbra Streisand stellt klar, wie man ihren Namen richtig ausspricht

Streisand sieht sich nach wie vor als das "M├Ądchen aus Brooklyn", wie sie einmal der TV-Moderatorin Oprah Winfrey erz├Ąhlte. "Ich habe zwei Seiten. Zum Beispiel habe ich kein Problem damit, gro├če Summen Geld wohlt├Ątigen Zwecken zu spenden, aber der Brooklyn-Teil in mir fragt immer noch: 'Kostet diese Fliese wirklich 10,95 Dollar?'" Dabei sammelt und handelt Streisand inzwischen auch mit Kunst und Aktien im Wert von Millionen. "Ich liebe Dinge, die sch├Ân sind. Ich denke, ich habe ein gutes Auge daf├╝r - mein ganzes Leben war in gewisser Hinsicht ein Streben nach Sch├Ânheit." Durch die Zeichnungen ihres Freundes, Illustrator und Maskenbildner Bob Schulenberg, sei ihr "erst bewusst geworden, was an meinem Gesicht sch├Ân ist. Das war mir ├╝berhaupt nicht klar", sagte sie dem Guardian.

Streisands neues Album "Live at the Bon Soir" erscheint am 4. November.