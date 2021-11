Sorge um Geena Davis: Filmstar nach Rosenkriegs nicht wiederzuerkennen

Barfuß im Katzenpulli

Fotojäger knipsten Geena Davis in Los Angeles, als sie am Wochenende in einer zerschlissenen Jeans und einem Katzen-Sweatshirt barfuß unterwegs war. Auf Make-up verzichtete die Schauspielerin. Ihre Haare wirkten ungemacht, später wickelte sich Davis einen Schal um den Kopf - und erweckte in der eigenwilligen Montur einen besorgniserregenden Eindruck. Auch sonst wirkte Davis nämlich sichtlich zerknirscht.

Langjähriger Scheidungskrieg

Die US-Amerikanerin sah sich in den vergangenen Jahren mit privaten Problemen konfrontiert. Fünf Jahre lang tobte zwischen Davis und ihrem Ex-Mann Dr. Reza Jarrahy ein bitterer Scheidungskrieg. Das Ex-Paar hatte sich 2017 getrennt. Das Liebes-Aus soll Berichten zufolge schmutzig verlaufen sein: Davis warf Jarrah aus dem gemeinsamen Anwesen. Dieser reichte die Scheidung ein, versuchte die Ehe aber Insidern zufolge zunächst noch mithilfe eines Mediators zu beenden. Er forderte ein gemeinsames Sorgerecht für die mittlerweile 19-Jährige Tochter und die 17-Jährigen Zwillinge sowie eine Vermögensaufteilung.