Victoria Beckham am Rande der Erschöpfung? Paris-Auftritt gibt Grund zu Sorge

Paris Fashion Week: Victoria Beckham wirkt erschöpft

Die 50-Jährige befindet sich derzeit in Frankreich, um ihre Frühjahr/Sommer-Kollektion 2025 zu präsentieren. Das ehemalige Spice Girl kam Anfang der Woche in Paris an - und sie machte einen erschöpften Eindruck.

Die beiden Male, die sie beim Verlassen ihres Pariser Hotels gesichtet wurde, wirkte die vierfache Mutter sichtlich müde (zu sehen hier und hier). Die Modedesignerin hatte einen angespannten Gesichtsausdruck, als sie am Donnerstag ihr Hotel verließ und in ein Taxi stieg.

Spekuliert wird, die Ehefrau von David Beckham stünde vor der großen Runway Show ihrer Marke, die am Freitag stattfinden soll, unter Erfolgsdruck. Die Daily Mail geht sogar so weit zu behaupten, Beckham wirkt, als würde sie "kurz vor dem Zusammenbruch stehen".