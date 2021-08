Sorge um Eminems Jugendliebe: Ex-Frau Kim ins Spital eingeliefert

Sorge um Eminems Ex-Frau Kim Scott: Die 46-Jährige soll Medienberichten zufolge ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Eine private Krise soll der Grund für den Spitalaufenthalt gewesen sein. TMZ berichtet unter Berufung auf einen Insider aus Polizeikreisen, dass es am 30. Juli zu einem Polizei- und Rettungskräfte-Einsatz in Scotts Haus in Michigan gekommen sein soll, nachdem ein Notruf eingegangen war. Die Einsatzkräfte sollen gewarnt worden sein, dass möglicherweise eine Person Suizid begangen habe. Als die Helfer eintrafen, soll sich Scott derart gewehrt gewesen sin, dass sie festgehalten werden musste. Sie soll sich zuvor Schnittwunden an ihren Beinen zugefügt haben und wurde ins Spital gebracht.

Sorge um Eminems Ex-Frau Kim

Im Krankenhaus sei Eminems Ex-Frau auf ihre körperliche und geistige Gesundheit untersucht worden. Es ist nicht klar, ob sie derzeit Hilfe in Anspruch nehme. Aus dem Krankenhaus soll sie inzwischen aber bereits wieder entlassen worden sein.

Berichten zufolge soll Kim Scott derzeit um ihre geliebte Mutter Kathy Sluck trauern. Diese ist am 23. Juli im Alter von 65 Jahren verstorben. Insider enthüllen gegenüber der britischen Sun, dass sich Mutter und Tochter "unglaublich nahe" gestanden haben. "Kathleen war eine außergewöhnliche Mutter für ihre beiden Töchter; Kim und Dawn; und war überglücklich, Großmutter für ihre Enkel zu werden; Alaina, Adam, Hailie, Stevie, P.J. und Parker", hieß es in einer Erklärung, in der darauf hingewiesen wurde, dass ihre Beerdigung am 29. Juli stattfinden werde.

Nach dem Tod ihrer Mutter soll Eminems Jugendliebe am Boden zerstört sein und sich derzeit zu Hause weiter erholen.