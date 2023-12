Sorge um Bushido-Sohn: Zwei Spitalseinlieferungen in weniger Stunden

"Ein fürchterlicher Zustand. Jeden Monat, über Jahre, sein Kind mit hohem Fieber, starken Schmerzen und total isoliert vom normalen Leben zu sehen", hat Anna-Maria Ferchichi erst vor einer Weile über die Erkanung ihres Sohnes erklärt. Jetzt bangen sie und Bushido erneut um den kleinen Djibi, denn der Bub musste gleich zweimal innerhalb weniger Stunden ins Spital.

"Djibi hat sich gestern beim Dünen-Toben die unteren Bauchmuskeln gezerrt", erklärt seine besorgte Mama in einer Instagram-Story. Ihr und Bushidos Sohn hatte in der Nacht so starke Bauchschmerzen bekommen, dass sein Vater mit ihm ins Spital fahren musste. "Weil er sich kaum bewegen konnte", so Ferchichi. Erst gegen 5.30 Uhr seien die beiden dann nach Hause zurückgekehrt, doch seine Zustände verschlimmerten sich wieder. "Djibi kann wieder vor Schmerzen weder stehen noch sitzen, trotz zwei Schmerzmitteln", erzählt die Musiker-Gattin ihren Followern. Bushido habe sich deswegen erneut mit dem Kleinen ins Krankenhaus begeben, wo nun weitere Untersuchungen anstehen.

"Dieses Mal wollen sie einen Bauchraum-CT machen", erklärt Ferchichi. "Wir haben schon vieles gehabt, aber sowas noch nie."