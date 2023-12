Dieser Schauspieler ist erster Kandidat fürs Dschungelcamp 2024

Schauspieler Heinz Hoenig steht als erster Kandidat für das RTL-Dschungelcamp 2024 fest. "Das ist eine Herausforderung und da bin ich scharf drauf", sagte der 72-Jährige im Interview des Kölner Privatsenders am Dienstag.

Heinz Hoenig über seine Teilnahme am "Dschungelcamp"

Für Hoenig, der in Filmen wie "Das Boot" (1981) und "Der König von St. Pauli" (1998) mitgespielt hat, hat sich der Blick auf die Teilnahme an der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit der Zeit geändert: "Früher war Dschungelcamp ungefähr das Aus, das war unter uns so", sagte der Schauspieler. "Das hat sich aber nicht nur gelegt, das hat sich eigentlich ins Gegenteil verwandelt", findet er.