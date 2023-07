Anna-Maria Ferchichi: "Hatte eine Fehlgeburt, wahrscheinlich"

Erste Arztbesuche verschafften keine Klarheit

Auf Instagram gab Ferchichi kurz danach vor einem Arztbesuch an, "kein gutes Gefühl zu haben". "Ich merke null, dass ich schwanger bin, sonst habe ich es immer sofort gemerkt", so Ferchichi. In welcher Woche sie sei, wisse sie nicht, schrieb sie zu einem Foto mehrerer Schwangerschaftstests.

Die neueste Entwicklungen scheinen das Gefühl zu bestätigen. "Die Fruchthöhle ist abgegangen mit Blut, das heißt ich hatte eine Fehlgeburt, wahrscheintlich", so Ferchichi am Freitag in einer zeitlich begrenzt verfügbaren Instagram-Story. Der HCG-Wert (Das Hormon Human Chorionic Gonadotropin tritt etwa mit dem fünften Tag der Schwangerschaft auf und verschwindet unmittelbar bei der Geburt mit der Plazenta) sei aber leicht gestiegen. Man müsse nun schauen, ob es sich um eine Eileiterschwangerschaft handelt. "Ich bin auch nicht wirklich schlauer. Ich weiß nur, dass es nicht intakt ist, und wir kein neuntes Baby haben", so Ferchichi.