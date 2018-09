Soon-Yi Previn: Schwere Vorwürfe gegen Mia Farrow

Nun wendet sich Previn mit ihrem Interview an die Öffentlichkeit, da Allen ihrer Meinung nach ungerecht behandelt werde. Es sei ihr nie darum gegangen, Mia Farrow etwas heimzuzahlen, "aber was mit Woody gemacht wurde, ist so erschütternd und ungerecht". Ihre Adoptivmutter habe die #MeToo-Bewegung für ihre Zwecke genutzt und Dylan als Opfer inszeniert.

Previn beteuerte in dem Interview auch, nicht manipulativ in die Beziehung mit Allen gedrängt worden zu sein. 1992 hatte sie Allen schon einmal gegenüber Newsweek verteidigt: "Ich bin keine zurückgebliebene, kleine, minderjährige Blume, die vergewaltigt, missbraucht und durch meinen Stiefvater zu etwas überredet wurde."

Der Filmemacher selbst wird in dem jetzt erschienenen Artikel, der von Allens langjährigen Freundin Daphne Merkin verfasst wurde, ebenfalls zitiert: "Die Leute glauben, dass ich Soon-Yis Vater bin und meine minderjährige, zurückgebliebene Tochter vergewaltigt sowie geheiratet habe", sagte er demzufolge. "Ich bin ein Verstoßener."