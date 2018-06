Woody Allen sieht sich als Aushängeschild der "MeToo"-Bewegung

Der fünffache Vater wurde 2013 wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt, nachdem seine Adoptivtochter (Dylan Farrow) in den Medien verkündete, er habe sie 1992 im Alter von sieben Jahren missbraucht. Allen hatte die Beschuldigungen immer wieder vehement bestritten und betitelte Miss Farrows Geschichte als "verrückt". "Das wurde vor 25 Jahren von allen Behörden eingehend untersucht und jeder kam zu dem Schluss, dass das nicht stimmt."

Woody, als "Posterboy" der Bewegung?

In der argentinischen Nachrichtensendung "Periodismo Para Todos" bezeichnete sich der 82-Jährige nun überraschenderweise selbst als " Aushängeschild der MeToo-Bewegung" und beteuerte, dass er mit all den Schauspielerinnen, mit denen er je zusammengearbeitet hat, "immer eine wundervolle Geschichte" gehabt hätte: "Ich mache seit 50 Jahren Filme. Ich habe mit hunderten von Schauspielerinnen gearbeitet und nicht eine einzige - ob groß, berühmt oder gerade erst am Anfang - hat jemals irgendeine Art von Unangebrachtheit an den Tag gelegt."