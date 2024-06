Soll Immobilie "verwüstet" haben: Spelling zieht aus 15.000-Dollar-im-Monat-Haus aus

Gerichtsdokumenten vom 20. Mai zufolge soll die City National Bank weiterhin damit beschäftigt sein, die ausstehenden sechsstelligen Schulden von Spelling und McDermott einzutreiben. Es wäre bereits ein zweiter Vollstreckungsbescheid gegen das ehemalige Paar erlassen worden, berichtete Us Weekly.

Nachdem Spelling im vergangenen Jahr nach ihrer Trennung von McDermott vorübergehend in einem Wohnwagen untergekommen war, zusammen mit den fünf gemeinsamen Kindern, bezog die Tochter des verstorbenen Fernsehproduzenten Aaron Spelling schließlich ein Mietshaus, das Berichten zufolge 15.000 Dollar monatlich kosten soll.

Ein Nachbar erzählte der Daily Mail, die Schauspielerin und ihre fünf Kinder Liam, Stella, Hattie, Finn und Beau hätten das Haus am 1. Juni hastig verlassen. Spelling scheint es mit dem Auszug so eilig gehabt zu haben, dass sie die Immobilie in einem schlimmen Zustand zurückgelassen haben soll.

"Es ist völlig verwüstet", sagte der Hausbesitzer und merkte an, dass ein Aufräumteam mehrmals einen "großen Müllcontainer" füllen musste, um das Haus zu räumen.