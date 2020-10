"Sohn hat mit Müsli zugesehen": Was prominente Frauen bei ihren Hausgeburten erlebten

Mayim Bialik

"Mein zweiter Sohn wurde in unserem Haus mitten in unserem Wohnzimmer geboren, knapp drei Stunden nachdem die Wehen in der Dunkelheit der Morgendämmerung begonnen hatten", schrieb die "The Big Bang-Theory"-Schauspielerin einst in einem Artikel über die Mythen rund um die Geburt zu Hause. "Die Geburt zu Hause ist die richtige für alle, die die natürliche Geburt auf die nächste Stufe heben möchten: Lasst mich an dem Ort gebären, an dem dieses Baby geschaffen wurde", schrieb die Schauspielerin. Auch über einen skurril anmutenden Moment schrieb Bilik: Ihr älterer Sohn Miles habe ihr bei der Geburt "von seinem Hochstuhl aus beim Müsli-Essen" zugesehen.