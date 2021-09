So sieht "Two and a Half Men"-Star Angus T. Jones heute mit 27 aus

Welcher Tätigkeit er heute nachgeht, ist unklar. Fest steht - er dürfte ohnehin ausgesorgt haben. Jones galt als bestbezahlter Kinderstar und soll für jede Folge von "Two and a Half Men" rund 350.000 US-Dollar bekommen haben.

Auch um einen anderen wurde es still. Nach seinem Rauswurf bei "Two and a Half Men" im Jahr 2011 sorgte Charlie Sheen vor allem mit Eskapaden für Schlagzeilen - glaubt man ihm, sind die wilden Zeiten nun vorbei. "Ich werde oft gefragt, ob ich das Partyleben vermisse. Nein, andere vermissen es, mit mir zu feiern", sagte er 2019 der Bild-Zeitung. Von 2003 bis 2011 war er Teil der Serie - bis Serienschöpfer Chuck Lorre ihn hinauswarf, nachdem Sheen ihn immer wieder beleidigte ("verseuchte kleine Made"). Außerdem war er wegen anhaltender Drogen-, Alkohol- und Gewaltexzesse und häufiger Treffen mit Prostituierten in die Schlagzeilen gekommen.