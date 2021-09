Fürst Albert traf frühere Geliebte, während Charlène in Südafrika festsitzt

Der Langzeitaufenthalt der Fürstin in Südafrika hatte in den sozialen Medien Spekulationen zu einer möglichen Trennung des Paares sowie zu einer möglichen Rückkehr der Fürstin in ihre alte Heimat genährt. Charlène beteuerte dagegen immer wieder in Interviews, wie sehr sie ihren Gatten und vor allem auch die Kinder vermisse. Selbst nach den neuesten Entwicklungen rund um Alberts Besuch wollen die Spekulationen nicht abreißen.

So nährte etwa die britische Zeitung Daily Mail neuerdings mit einem Bericht Gerüchte um eine Trennung des Fürstenpaares, in dem behauptet wurde, Albert habe mit seiner ehemaligen Geliebten Nicole Coste und dem gemeinsamen unehelichen Sohn Alexandre im Juli den Rotkreuzball in Monaco besucht - während Charlènes Abwesenheit.