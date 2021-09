24. Todestag: Bilder zum Gedenken an Diana vor dem Kensington-Palast

Mit zahlreichen Bildern vor ihrer früheren Residenz ist in London der vor 24 Jahren gestorbenen Prinzessin Diana gedacht worden. Die Mutter der britischen Prinzen William und Harry war in der Nacht zum 31. August 1997 in Paris auf der Flucht vor Paparazzi tödlich verunglückt. Weder vom Palast noch von ihren Söhnen gab es zunächst eine Stellungnahme.