Happy wie nie: Wie sehr Ben Affleck Jennifer Lopez zum Strahlen bringt

Wer sich schon einmal gefragt hat, was Jennifer Lopez denn bloß an Ben Affleck findet, dem sei nun gesagt: Es macht ganz den Eindruck, als würden die beiden in Sachen Humor ganz auf einer Wellenlänge sein. Als die Sängerin und der Schauspieler vor wenigen Tagen nach einem Dinner-Date in Beverly Hills auf dem Rücksitz eines Autos von Paparazzi geknipst wurden, schienen sie sich bestens zu unterhalten. JLo strahlte in einer Tour. Was auch immer sie und Affleck zu bequatschen hatten, er brachte sie offenbar ganz schön zum Lachen. So ausgelassen und strahlend hat man sie jedenfalls schon lange nicht mehr gesehen.

Wird vielleicht doch noch geheiratet?

Erste Gerüchte, dass das Ex-Paar wieder angefangen habe zu daten, kamen nur kurz nach Lopez' Trennung von ihrem Verlobten Alexander Rodriguez auf. Anlass für erste Beziehungs-Spekulationen waren im Mai unter anderem Fotos, welche Lopez sowie den drei Jahre jüngeren Hollywood-Star gemeinsam in einem Auto im Bundesstaat Montana zeigten. Eine offizielle Stellungnahme blieb bisher aus. Vor zwei Wochen hatte das Versteckspiel dann aber ein Ende, als sich Lopez und Affleck bei einem gemeinsamen Restaurant-Besuch verschmust in der Öffentlichkeit zeigten.