So sehen die Söhne von Michael Jackson heute aus

Am Dienstag, dem 29. August, wäre Michael Jackson 65 Jahre alt geworden. Zu Ehren des 2009 verstorbenen King of Pop fand an diesem Tag in Las Vegas eine exklusive Vorstellung der Show "Michael Jackson ONE" statt. Der Cirque du Soleil führt diese seit 2013 im berühmten Mandalay Bay Resort vor.

Der Show am Dienstag wohnten auch Bigi und Prince, die Söhne des legendären Musikers, bei. Es handelte sich um einen äußerst seltenen Auftritt der beiden Brüder in der Öffentlichkeit. Vor allem der 21-jährige Bigi, der der breiten Öffentlichkeit unter dem Spitznamen "Blanket" bekannt ist, mied in den vergangenen Jahren öffentliche Auftritte. Berichten des Magazins Rolling Stone zufolge haben die in der Doku "Leaving Neverland" aus dem Jahr 2019 geäußerten Anschuldigungen gegenüber seinem verstorbenen Vater seelische Schmerzen hinterlassen. Deshalb soll sich das jüngste Kind von Michael Jackson komplett zurückgezogen haben.

