Beyoncé, von ihren Fans "Queen Bey" genannt, sang schon bei der Amtseinführung des früheren US-Präsidenten Barack Obama sowie beim Super Bowl. Zudem engagiert sich Beyoncé im Kampf gegen Rassismus in den USA und ist dafür bekannt, junge Künstlerinnen zu fördern.

Übrigens: Beyoncés Ehemann Jay-Z war der erste Rap-Milliardär der Geschichte. Wie Forbes 2019 berichtete, hatte das Vermögen des Musikers damals beriets die Schwelle von einer Milliarde Dollar (890 Millionen Euro) überschritten. Jay-Z macht sein Geld aber nicht nur mit Musik, sondern herrscht über ein weitverzweigtes Geschäftsimperium. Er hat in seinem Leben diverse Firmenanteile gehalten, etwa am Fahrdienstanbieter Uber. Er ist zudem als Unternehmer im Musik- und Entertainmentgeschäft tätig. Ein weiterer Schwerpunkt von Jay-Zs unternehmerischen Aktivitäten liegt auf edlen Spirituosen. Beteiligt ist er etwa an der Champagner-Marke Armand de Brignac.